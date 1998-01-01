Рэпер Тима Белорусских представил публике первый альбом

20-летний рэп-исполнитель из Минска Тима Белорусских представил публике свой первый альбом под названием «Твой первый диск — моя кассета». Клип опубликован на Youtube. Семь композиций, рассказывающих о любви и жизни опубликованы в ВКонтакте. В дальнейшем треки будут доступны и на других площадках.

Тима Белорусских обрел популярность у хайповых тинэйджеров после публикации в сети в 2018 году клипа «Мокрые кроссы», который собрал более восьми миллионов просмотров. Исполнитель предпочитает активное общение с растущей армией поклонников, постоянно интересуется какие треки им пришлись по вкусу или наоборот.

https://youtu.be/6yRPzze4XS8

14 сентября 2018 года песня Тимы Белорусских «Мокрые кроссы» заняла второе место в чарте «Яндекс. Музыка», потеснив композицию «Natural» от «Imagine Dragons».

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