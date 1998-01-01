Рэпер Тима Белорусских представил публике первый альбом

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Семь треков о любви и разного рода жизненных трудностей опубликованы в сети.

Фото: Instagram @timabelorusskih, Youtube @Kaufman Label

20-летний рэп-исполнитель из Минска Тима Белорусских представил публике свой первый альбом под названием «Твой первый диск — моя кассета». Клип опубликован на Youtube. Семь композиций, рассказывающих о любви и жизни опубликованы в ВКонтакте. В дальнейшем треки будут доступны и на других площадках. 

Тима Белорусских обрел популярность у хайповых тинэйджеров после публикации в сети в 2018 году клипа «Мокрые кроссы», который собрал более восьми миллионов просмотров. Исполнитель предпочитает активное общение с растущей армией поклонников, постоянно интересуется какие треки им пришлись по вкусу или наоборот.

https://youtu.be/6yRPzze4XS8

14 сентября 2018 года песня Тимы Белорусских «Мокрые кроссы» заняла второе место в чарте «Яндекс. Музыка», потеснив композицию «Natural» от «Imagine Dragons».

Ранее Пятый канал сообщал, что рэпер Баста озадачил фанатов странным портретом. Василий Вакуленко опубликовал фотографию, на которой показал, как бы он выглядел без шеи.

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