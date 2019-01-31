В России изменится методика оценки бедности

Росстат пересмотрит методику измерения бедности в России до 2020 года. Анализ текущей работы показал, что в выборку не попали некоторые уязвимые категории граждан.

По информации «Известий» в новую выборку попадут женщины с детьми-дошкольниками. Они находятся в зоне риска по бедности из-за нестабильной социальной поддержки. Сообщается, что после 1,5 года выплаты на детей резко снижаются, а следующее окно помощи нуждающимся открывается после того, как ребенок идет в школу.

Эксперты указывают, что после введения новой методики число бедных в стране может резко вырасти.

Ранее Пятый канал рассказывал о споре Чубайса и Захаровой из-за «бедных россиян».