Победитель «Битвы экстрасенсов» рассказал о поборах организаторов шоу

Победитель восьмого сезона «Битвы экстрасенсов» Владимир Муранов рассказал, что с него потребовали полмиллиона рублей за уход с проекта до его окончания, пишет StarHit.
Также участник телешоу утверждает, что не платил за победу. Более того, он не подтвердил слухи о том, что за выход в финал некоторым приходилось платить по миллиону, а цена одной подсказки от ведущего составляла от 25 до 50 тысяч рублей.
О мошенничестве в популярном шоу рассказал журналист Борис Соболев в документальном фильме «Идущие к черту». После выхода расследования некоторых участники «Битвы экстрасенсов» признали наличие в проекте «нечистоплотных людей», однако призвали не проецировать «грязь» на всех героев шоу.
Ранее Пятый канал рассказывал о гонорарах актера и телеведущего Марата Башарова.