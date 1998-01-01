Победитель «Битвы экстрасенсов» рассказал о поборах организаторов шоу

Победитель восьмого сезона «Битвы экстрасенсов» Владимир Муранов рассказал, что с него потребовали полмиллиона рублей за уход с проекта до его окончания, пишет StarHit.

— Откуда у меня такие деньги, когда я принимал людей за «конфеты». Да и близкие уже говорили, раз пошел, то иди до конца, хотя отец до последнего не мог поверить, что это все правда, — говорит Муранов.

Также участник телешоу утверждает, что не платил за победу. Более того, он не подтвердил слухи о том, что за выход в финал некоторым приходилось платить по миллиону, а цена одной подсказки от ведущего составляла от 25 до 50 тысяч рублей.

О мошенничестве в популярном шоу рассказал журналист Борис Соболев в документальном фильме «Идущие к черту». После выхода расследования некоторых участники «Битвы экстрасенсов» признали наличие в проекте «нечистоплотных людей», однако призвали не проецировать «грязь» на всех героев шоу.

Ранее Пятый канал рассказывал о гонорарах актера и телеведущего Марата Башарова.