Стали известны шокирующие итоги массовой проверки школ в Дагестане

, 19:05 Эфирная новость 303

Выяснилось, что практически во всех районах республики детей учили люди с криминальным прошлым.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Результаты массовой прокурорской проверки школ в Дагестане привели родителей в ужас. Оказалось, что практически во всех районах республики есть учителя с криминальным прошлым. Среди преподавателей не только бывшие мошенники, но даже осужденные за изнасилование.

Так, в Хасавюртовском районе Дагестана детям преподавал человек ранее признанный виновным по статье «Изнасилование». В Рутульском районе директора четырех школ были осуждены за мошенничество и продолжали руководить. В другом месте учитель ОБЖ был ранее признан виновным в гибели детей при взрыве котельной, а историк из села Манас — осужден за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Насильники, мошенники, торговцы оружием, убийцы — кто только не работает в системе образования. Прокуратура продолжает искать уголовников по всем городским и сельским школам Дагестана.

Ранее Пятый канал рассказывал, как алтайские школьники проходят «квест на выживание» на пути в школу.

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