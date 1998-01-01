Стали известны шокирующие итоги массовой проверки школ в Дагестане

Результаты массовой прокурорской проверки школ в Дагестане привели родителей в ужас. Оказалось, что практически во всех районах республики есть учителя с криминальным прошлым. Среди преподавателей не только бывшие мошенники, но даже осужденные за изнасилование.

Так, в Хасавюртовском районе Дагестана детям преподавал человек ранее признанный виновным по статье «Изнасилование». В Рутульском районе директора четырех школ были осуждены за мошенничество и продолжали руководить. В другом месте учитель ОБЖ был ранее признан виновным в гибели детей при взрыве котельной, а историк из села Манас — осужден за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Насильники, мошенники, торговцы оружием, убийцы — кто только не работает в системе образования. Прокуратура продолжает искать уголовников по всем городским и сельским школам Дагестана.

Ранее Пятый канал рассказывал, как алтайские школьники проходят «квест на выживание» на пути в школу.