Видео: Алтайские школьники проходят «квест на выживание» на пути в школу

В Новоалтайске показали, что такое «суровое сибирское воспитание». Там закрыли местную школу, и детям приходится добираться до другого здания пешком. И этот путь как по лезвию ножа: мороз 30 градусов, нужно пройти через аварийный мост, преодолеть железную дорогу и наконец, проползти под товарными вагонами. Это ежедневный риск, но в администрации посчитали, что автобус школьникам не нужен: сибиряки справятся сами.

Настоящий квест на выживание, только для детей: четыре километра по пересеченной местности, через хлипкий мост, по оживленной трассе, где каждая машина — источник смертельной опасности. Но главное испытание — железная дорога. Такой вот тернистый путь к знаниям у новоалтайских школьников.

Эксперимент над подростками местная администрация начала с закрытия единственной в округе школы. Мол, оптимизация. Детей перевели в другое заведение, родителей успокоили, что автобус будет осуществлять развозку. А после, о местных школьниках будто забыли. Обещанного автобуса они ждут уже больше трех лет. Особенно сейчас, когда на Алтае лютуют 30-градусные морозы.

При этом, старая школа до сих пор никуда не делась. Правда, теперь она больше похожа на декорации леденящего душу триллера. Битое стекло, торчащая арматура, — дом светлых знаний превратился в притон для темных личностей.

Как оказалось, алтайское Минобразования давно в курсе всего, только никакой проблемы не видит. Говорят, что специального автобуса давать и не планировали. Мол, на бумаге получается, что дети ходят в пределах одного населенного пункта. А четыре километра для них — не крюк.

— Вариант обязательной транспортной доставки обучающихся только между населенными пунктами, размещенными в пределах одного муниципального образования, между населенными пунктами, расположенными в различных муниципальных образованиях, и между поселками, расположенными в пределах одного городского округа, — заявил Виктор Кайгородов, врио заместителя министра образования Алтайского края.

Уже и Следственный комитет признал, что администрация попросту игнорирует жалобы родителей. Теперь закрывать глаза на проблему не получится.

— В рамках процессуальной проверки предстоит выяснить причины и условия, по которым дети ежедневно подвергают свою жизнь опасности. Кроме того, будет дана юридическая оценка бездействию должностных лиц администрации города, — говорит Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя управления СК по Алтайскому краю.

Пока же родители собираются организовать дежурства. Чтобы по очереди провожать детей в школу и обратно. В мороз и по колено в сугробах.

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