Анна Нахапетова выложила трогательную публикацию в своем Instagram — вместе с сестрами она вспоминает умершую мать, актрису Веру Глаголеву. На снимке, который изначально появился в аккаунте Анастасии Шубской, позируют три сестры — собственно Анастасия, Анна Нахапетова и Мария Нахапетова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova) 30 Янв 2019 в 7:52 PST

— Мы вместе, и ты была бы счастлива. Спасибо за нас… С Днем Рождения, мама! Мы скучаем… очень, — подписала Анна свое фото.

Пользователи Instagram почтили память Веры Глаголевой вместе с ее дочерями.

— Самые красивые, талантливые, воспитанные девочки у Веры Глаголевой! Она ваш ангел-хранитель!

— Она счастлива! Она видит! Даже представляю ее улыбку! Она прекрасна! Будьте счастливы девочки!

Вера Глаголева — российская актриса и режиссер, известная по фильмам «Бедная Саша», «Зал ожидания» и «Сошедшие с небес», а также по сериалам «Маросейка, 12» и «Обручальное кольцо». Глаголевой не стало 16 августа 2017 года — актриса болела раком желудка. 31 января 2019-го ей бы исполнилось 63 года.

Ранее Пятый канал рассказывал о письме, которое Вера Глаголева написала перед смертью.