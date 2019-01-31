«Спасибо нашей мамуле» — Анна Нахапетова почтила память Веры Глаголевой

, 16:25 Фото 170

Актриса вспомнила о своей матери вместе с сестрами Марией Нахапетовой и Анастасией Шубской.

Фото: www.globallookpress.com

Анна Нахапетова выложила трогательную публикацию в своем Instagram — вместе с сестрами она вспоминает умершую мать, актрису Веру Глаголеву. На снимке, который изначально появился в аккаунте Анастасии Шубской, позируют три сестры — собственно Анастасия, Анна Нахапетова и Мария Нахапетова.

 
 
 
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Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova)

— Мы вместе, и ты была бы счастлива. Спасибо за нас… С Днем Рождения, мама! Мы скучаем… очень, — подписала Анна свое фото.

Пользователи Instagram почтили память Веры Глаголевой вместе с ее дочерями.

— Самые красивые, талантливые, воспитанные девочки у Веры Глаголевой! Она ваш ангел-хранитель!

— Она счастлива! Она видит! Даже представляю ее улыбку! Она прекрасна! Будьте счастливы девочки!

Вера Глаголева — российская актриса и режиссер, известная по фильмам «Бедная Саша», «Зал ожидания» и «Сошедшие с небес», а также по сериалам «Маросейка, 12» и «Обручальное кольцо». Глаголевой не стало 16 августа 2017 года — актриса болела раком желудка. 31 января 2019-го ей бы исполнилось 63 года.

Ранее Пятый канал рассказывал о письме, которое Вера Глаголева написала перед смертью.

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