Шарлиз Терон примерила на себя должность главы Госдепа

В сети появились первые кадры со съемок фильма «Рискованное дело» с Шарлиз Терон и Сетом Рогеном. Терон сыграет в картине необычную роль — госсекретаря США. Фотографии публикует издание Entertainment Weekly.

Сюжет будет разворачиваться вокруг взаимоотношений между главой американского внешнеполитического ведомства Шарлоттой и ее школьным другом Фредом. Шарлотта может стать первой женщиной-президентом США, и отношения с Фредом угрожают ее карьере. Режиссер «Рискованного дела» — Джонатан Левин, кроме Рогена и Терон в ролях замечены Энди Серкис, Александр Скарсгорд и Боб Оденкирк. Фильм появится на экранах в мае нынешнего года.

История Америки знает сразу трех женщин, которые были госсекретарями. Мадлен Олбрайт была главой американской дипломатии во время второго срока Билла Клинтона (1997 — 2001), во втором кабинете Буша-младшего на этой должности трудилась Кондолиза Райс, а второй срок Барака Обамы во внешних связях США прошел под руководством Хиллари Клинтон.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что источник опроверг роман Брэда Питта и Шарлиз Терон.