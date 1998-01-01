Копенкина уверена: хороший любовник лучше скверного мужа

Еще несколько лет назад имя этой предприимчивой леди никто не знал. Сегодня многие уверены: Лариса затмила по популярности своего бывшего мужа Прохора Шаляпина. Замужество зрелой женщины и молодого певца в свое время наделало много шума. Как живет Копенкина после скандального развода? Чем она зарабатывает на жизнь и кто занял место в ее сердце после Прохора?

— Лучше иметь хорошего любовника, чем ******* (скверного — Прим. ред.) мужа, — признается Лариса Копенкина в эксклюзивном интервью программе Пятого канала «Светская хроника». — Я человек эмоциональный, я умираю без эмоций. Мне нужны эмоции, мне нужны люди. Я влюбляюсь, я много путешествую.

Отношения с Шаляпиным стали для женщины настоящим спасением. На тот момент Лариса совсем разочаровалась в любви. Первый муж бросил Копенкину, когда узнал, что она беременна. Ребенка пришлось воспитывать одной.

— Знаете, у меня абсолютно такая жизнь: подъемы, спады. Она не совсем простая, много чего было, о чем даже не хотелось бы даже вспоминать.

Дочь Копенкиной от первого брака Настя ушла из жизни совсем юной. Девушке было всего 18, когда она выпала из окна с высоты восьмого этажа.

— Я все равно, конечно, буду считать, что есть моя вина. Если бы я знала, я бы ее не отпустила. То есть она была дома, а через два часа ее как бы не стало.

Лариса долго не могла прийти в себя. У нее началась депрессия. И тут новый удар: второй муж, бизнесмен Борис Беззубов, подал на развод. Сына Юру он забрал к себе.

— Я всегда себе говорю: «Лар, ты справишься, иначе я тебя просто не буду уважать!»

Вкус к жизни у 56-летней женщины вернулся в 2012 году, когда она отдыхала на Ямайке. Лариса встретила молодого человека, которым оказался Прохор Шаляпин. Артист годился ей в сыновья, но женщину это не смущало!

— Когда мы познакомились с Прохором, Прохор вообще не задумывался о том, сколько мне лет, потому что нам было хорошо, мы смеялись.

Звездный брак категорически не приняла семья Ларисы. Сын обвинил новоиспеченного отчима в желании заработать легких денег, а сестра Ларисы вообще перестала с ней общаться.

— Они все правильные, они живут в одном браке. Они правильно воспитывают детей. Все вот хорошо и спокойно. Говорят, что в семье не без урода: вот в нашей семье урод — это я. Потому что у меня вот такой фейерверк. Я такая, какая я есть.

Спустя год пара рассталась. Развод Копенкиной и Шаляпина вызвал еще больший резонанс, чем их отношения!

Многие считали, что Копенкина — миллионерша и что собственный бизнес приносит ей огромные деньги. Но это оказалось не так. Копенкина — агент в компании элитной недвижимости. Занять кресло директора Лариса не стремится, но свадебный пиар пошел Копенкиной на пользу. Благодаря возросшей популярности Лариса привлекла звездных клиентов, а это положительно сказалось на ее финансовом положении.

— Я могу себе позволить не работать и наслаждаться жизнью.

Поклонники скандальных экс-супругов переживают за Прохора! Закончились отношения — закончилась и шумиха в прессе. Да и гонорары за откровенные интервью об отношениях с Копенкиной больше никто не предлагает. Сейчас у Прохора новый роман — с бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая также старше его.

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На бывшего мужа Копенкина зла не держит.

— Мне Прохора вообще не за что прощать. Я благодарю Бога, что он реально появился в моей жизни, и сейчас, наверное, самый лучший период; вот то, что у нас есть.

Сын Ларисы Копенкиной Юра сегодня живет с мамой. У них прекрасные отношения. Лариса уверена, что будущая невестка скажет ей спасибо за такое воспитание сына.

— Как я сына воспитываю. Я бы хотела кофе в постель, значит, мой сын тоже должен принести кофе в постель. Я не хочу стирать его носки, трусы. Если я не хочу, почему моему ребенку должен кто-то стирать. Он должен это уметь делать сам.

Копенкина уже мечтает о внуках, но сын пока не торопится порадовать маму. Поэтому она наслаждается жизнью и путешествует по миру!

—А я хочу просто путешествовать. Быть счастливой, жить среди счастливых людей, влюбляться и абсолютно не задумываться, что у меня там будут шептать за спиной.

А шептаться есть о чем. Совсем недавно стало известно, что у Ларисы новый роман. Ее избранник, бизнесмен Олег, моложе на 15 лет. Ждать ли очередной свадьбы? Лариса признается — от похода в ЗАГС она не зарекается, но в ее 63 года штамп в паспорте — не главное!

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