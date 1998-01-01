Металлический ангар загорелся в Николо-Архангельском районе подмосковной Балашихи вечером 31 января. На кадрах с места пожара видно, что огонь охватил практически всю территорию ангара. Кроме этого, раздаются взрывы.

По информации ТАСС, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Ему присвоена сложность «1-Бис». Сейчас пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Информации о пострадавших нет.

Ранее Пятый канал сообщал, что пожар на полигоне бытовых отходов в Чите привел к введению режима ЧС.