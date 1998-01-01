Собрание по случаю десятилетия интронизации Патриарха Кирилла в Кремлевском дворце

Торжественное собрание, посвященное 10-летию Поместного собора РПЦ и интронизации Патриарха Кирилла прошло в Государственном Кремлевском дворце. Изначально здание, кстати, строилось под съезды КПСС и Ленинского комсомола. За минувшее десятилетие в РПЦ на четверть выросло число действующих приходов.

Патриарху Кириллу удалось не только по-настоящему приблизить церковь к народу, но и породнить верующих разных континентов. За 10 лет новые приходы открылись в 10 странах. Число епархий за последние 10 лет увеличилось в два раза. 2200 богослужений провел патриарх не только в России, но и в 30 странах мира. В том числе на самом холодном континенте в Антарктиде на российской станции «Беллинсгаузен».

Заслугой Патриарха Кирилла, еще в бытность митрополитом Смоленским и Калининградским, называют восстановление канонического общения с Русской православной церковью заграницей. Но сегодня Русская православная церковь стоит перед беспрецедентным вызовом.

Ранее Пятый канал сообщал о том, как Путин оценил церковный раскол на Украине.