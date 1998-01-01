Видео: В Москве полыхает байк-клуб «Ночных волков»

В Москве загорелось здание на улице Нижние Мневники, 110. По этому адресу располагается известный байк-клуб Sexton, созданный объединением «Ночные волки». Очевидцы сообщают о густом дыме, который поднимается на десятки метров, также некоторые услышили хлопки, похожие на взрывы.

По данным ТАСС, пожар произошел из-за того, что внезапно загорелась сцена. На место оперативно выехали не менее семи расчетов пожарных, а также кареты скорой помощи.

Потушить огонь, распространившийся по площади 50 квадратных метров, пожарным удалось в считанные минуты. По предварительным данным, пострадал как минимум один человек.

Ранее Пятый канал публиковал кадры с места пожара в ангаре в подмосковной Балашихе.