Юрий Любимов назначен заместителем главы аппарата правительства РФ

Назначен новый заместитель руководителя аппарата правительства России. Пост занял бывший статс-секретарь — замминистра юстиции России Юрий Любимов. Соответствующее распоряжение появилось на сайте кабмина.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Юрия Любимов от прежней должности, которую он занимал с июня 2012 года. Прежде, с августа 2009 года по июнь 2012 года, Юрий Любимов работал в качестве замминистра юстиции России.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что какие изменения ждут россиян с 1 февраля.