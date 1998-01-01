Озвучена возможная причина пожара в торговом центре в Дагестане

Названа возможная причина возгорания, приведшего к серьезному пожару в торговом центре Кизляра в Дагестане — ее озвучили в пресс-службе мэрии города. Как стало известно, огонь мог разгореться из-за неисправной проводки во вспыхнувшем здании.

— Пока никаких версий возгорания никто не выдвигает. Допускают, что могла быть неисправная электропроводка, — отметили в мэрии.

Также известно, что распространение огня началось с крыши торгового центра около 7:30 утра. К счастью, в это время в здании не было людей. К настоящему времени огонь удалось ликвидировать, однако сам ТЦ и соседнее с ним здание выгорели полностью.

Ранее Пятый канал публиковал первые кадры горящего торгового центра «Планета Люкс» в дагестанском Кизляре.