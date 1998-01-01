Видео: В дагестанском Кизляре горит трехэтажный торговый центр «Планета люкс»

Пожарные дагестанского города Кизляр пытаются справиться с огнем, которой охватил трехэтажный торговый центр «Планета люкс». Возгорание произошло утром в пятницу, 1 февраля.

Сообщается, что в здании в основном продавали одежду и обувь, однако на первом этаже располагались продуктовые магазины и салоны сотовой связи.

Что стало причиной пожара пока неизвестно, также не поступала информация о пострадавших. Тем временем общая площадь пожара составила восемь тысяч квадратных метров.

Сообщается, что торговый центр «Планета люкс» практически полностью сгорел, после огонь перекинулся на соседнее здание, тоже трехэтажное, торговое, относится к местному рынку. По данным сотрудников МЧС пострадавших нет.

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