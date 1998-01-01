Российские военные успели к сроку. Как и обещали, к 1 февраля саперы пробили протоку в оползне на реке Бурея. Вода пошла вниз. Пятый канал публикует первые кадры с места прорыва. Для финального подрыва потребовалось 10 тонн тротила.

В декабре в районе поселка Чекунда обрушилась часть сопки, перекрыв Бурею. Власти региона ввели режим ЧС и начали готовить местных жителей к переселению из-за риска наводнения весной.

Ранее Пятый канал рассказывал об операции по «освобождению» реки на Дальнем Востоке. Для подрыва одного из слоев завала военным пришлось использовать рекордное количество взрывчатки — 56 тонн.