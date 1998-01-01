Один из похитителей фигуранта дела об убийстве Вороненкова задержан в Москве

Правоохранительные органы задержали в Москве 35-летнего жителя Курска — одного из троих подозреваемых в похищении украинского криминального авторитета Юрия Василенко, который проходит как главный фигурант по делу об убийстве в центре Киева бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

— Один из подозреваемых — житель Курска 1983 года рождения — задержан в Москве , — цитирует агентство собеседника.

В четверг, 10 января, в московский ресторан «Базилик», который Юрий Василенко использовал в качестве собственного офиса, ворвались неизвестные и приказали ему идти с ними.

Уже на улице Василенко пытался бежать, в него стали стрелять и раненого погрузили в машину и увезли. В квартире, которую Юрий Василенко снимал, провели обыск. В ней обнаружили снайперские винтовки, взрывчатку и оружие.

По данному факту столичным главком Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконный оборот оружия».

В мае 2018 года киевская прокуратура сообщила, что подозревает Юрия Василенко в соучастии в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. В ведомстве подчеркнули, что он скрывается от органа досудебного расследования Украины и находится в розыске.

Ранее Пятый канал сообщал, что предполагаемые похитители криминального авторитета Василенко попали на видео.