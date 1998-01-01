Предполагаемые похитители криминального авторитета Василенко попали на видео

Видеозапись с камер наружного наблюдения у московского ресторана «Базилик» появилась в распоряжении Пятого канала. Именно у этого заведения, в четверг, 10 января, предположительно был похищен украинский криминальный авторитет Юрий Василенко — главный фигурант по делу об убийстве в центре Киева бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

На кадрах можно увидеть, как автомобиль темного цвета останавливается неподалеку от ресторана. В него очень быстро забегает человек, а чуть позднее на улицу выбегает группа людей. Они «прыгают» в машину и уезжают.

Как уже сообщал Пятый канал, на улице Юрий Василенко пытался бежать, в него стали стрелять и раненого погрузили в машину и увезли. После инцидента возбуждено уголовное, где находится криминальный авторитет до сих пор не ясно, так же, как и его дальнейшая судьба.