Были прокляты: Названы причины гибели туристов на перевале во главе с Дятловым

, 15:15 Эксклюзивное интервью 401

Петербургский маг и таролог Екатерина Канц прокомментировала загадочную гибель туристов в 1959 году.

Фото, видео: Пятый канал

Известный маг и таролог Санкт-Петербурга Екатерина Канц назвала предположительные причины гибели туристической группы во главе с Игорем Дятловым на перевале в 1959 году.

Согласно мнению специалиста, судьба несчастных путешественников была заранее предопределена.

— По хитросплетению жизненных обстоятельств эти люди должны были встретиться, чтобы отойти в мир иной на этой проклятой земле.

Таролог рассказала, что большая часть путешествия отряда Дятлова проходила по местам, которые населял народ манси. Хотя многих из них обратили в православие, шаманы все-таки остались. Они владели особым колдовством и могли обожествить некоторые места. На такие «обожествленные» участки суши обычным людям было заходить запрещено. Судя по всему, именно такой священной для манси стала и злосчастная гора.

— Если ты посещаешь закрытое место, посвященное место в шаманизме, ты будешь проклят. Сама эта гора несет в себе энергетику шаманизма, — объяснила Канц.

Маг подчеркнула, что перевал на Урале принес гибель не только туристам. Загадочным образом в этом месте умирали и сами шаманы, поэтому страшную вершину стали называть «горой мертвецов».

Ранее Пятый канал рассказал о тайнах перевала Дятлова. В ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале загадочным образом погибла группа туристов, возглавляемая Игорем Дятловым.

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