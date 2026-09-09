Российские саперы освобождают маршруты. Лучшее видео из зоны СВО

Профессионализм и высокая выучка военнослужащих инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» позволяют ежедневно обеспечивать безопасное передвижение войск.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» выполняют боевые задачи по разминированию подъездных и логистических маршрутов на добропольском направлении специальной военной операции. От качества и оперативности работы саперов напрямую зависит безопасность передвижения военной техники и личного состава, а также бесперебойное снабжение подразделений на переднем крае. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Для выполнения боевых задач саперы имеют на вооружении современные средства поиска взрывоопасных предметов: миноискатели, защитные костюмы сапера ОВР-1 «Сокол» и специализированное оборудование.
Кроме того, военнослужащие активно применяют дроны коптерного типа для выявления мин-ловушек и FPV-«ждунов», установленных противником вдоль маршрутов движения. Обнаруженные взрывоопасные предметы уничтожаются сбросами с беспилотных летательных аппаратов, что позволяет саперам не приближаться к опасной зоне и минимизировать риски для жизни.
В ходе очередной боевой работы инженерно-саперным подразделением был проверен участок логистического маршрута, по которому планировалось выдвижение колонны военной техники. С помощью дронов сапёрами были выявлены несколько мин-ловушек, замаскированных в грунте, а также FPV-«ждуны», подготовленные противником для поражения техники. Все обнаруженные опасные предметы были уничтожены точечными сбросами с коптерных дронов.
После уничтожения выявленных мин и FPV-«ждунов» военнослужащие провели дополнительную инженерную разведку местности. В ходе обследования были обнаружены и уничтожены накладными зарядами оставшиеся взрывоопасные предметы. По завершении работ маршрут признан безопасным для передвижения войск.
Профессионализм и высокая выучка военнослужащих инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» позволяют ежедневно обеспечивать безопасное передвижение войск и бесперебойное снабжение подразделений, срывая попытки противника заминировать маршруты и нанести урон на добропольском направлении.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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