«Эскалация-бинго»: израильтяне пытаются угадать следующий шаг Нетаньяху

Антиправительственные плакаты в стиле игры бинго появились в Израиле

Израильские улицы накануне парламентских выборов заполнили плакаты с критикой в адрес действующего правительства страны, стилизованные под игровое поле «бинго». Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Каждый баннер содержит перечень возможных решений премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в случае переизбрания, а их дизайн намекает на популярную игру. Избирателям предлагают угадать, какой из указанных пунктов станет следующим.

ИЗВЕСТИЯ/ПАВЕЛ КЛЕМПЕРТ

Среди вероятных политических шагов главы кабинета — новые конфликты в секторе Газа и Ливане, военная операция против Ирана, эскалация в отношениях с Турцией, а также волнения в арабском квартале в Иерусалиме и беспорядки на Храмовой горе.

Выборы в израильский парламент (Кнессет) назначены на 27 октября. Помимо правящей партии Ликуд во главе с Нетаньяху, в них примут участие политический альянс «Вместе», основанный экс-главами кабмина Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом на базе организаций «Еш Атид» и «Беннет 2026».

Также на выборы пойдут партия «Яшар» вместе с бывшим начальником генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкотом, блок «Наш дом Израиль» под руководством Авигдора Либермана и ряд других сил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что израильские военные ударили по жилым кварталам на юге Ливана.

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