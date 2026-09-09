Вернулась в Гнесинку: Люся Чеботина решила научиться петь

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 1 198 0

Артистка будет учиться на платном отделении, чтобы не забирать бюджетное место у других.

Люся Чеботина стала студенткой академии имени Гнесиных

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Люся Чеботина решила научиться петь и поступила в Гнесинку

Певица Люся Чеботина стала студенткой Российской музыкальной академии имени Гнесиных. Артистка возобновила обучение спустя десять лет после вынужденного ухода из вуза. Об этом сообщает издание 7Дней.ру.

Получив в 19 лет диплом об окончания училища по специальности «эстрадно-джазовый вокал, педагог», исполнительница подала документы на продюсерский факультет академии. Однако она смогла попасть лишь на платное отделение. Не имея возможности оплачивать учебу, Чеботина сделала ставку на развитие собственной карьеры.

«Денег, к сожалению, на учебу не было, и я подумала, что тогда буду работать, пытаться строить карьеру, и если судьба, когда появится возможность и финансы, обязательно вернусь», — написала певица на своей странице в социальной сети.

В этом году артистка вернулась в альма-матер, но выбрала другое направление — факультет эстрадно-джазового искусства. Она отметила, что набрала высокие баллы, достаточные для бюджета, но приняла решение учиться на платном отделении.

«Не хочу ни у кого отнимать бюджетное место и возможность учиться и идти к своей мечте», — объяснила Чеботина свой выбор.

Ранее актер Станислав Дужников рассказал о том, как его дочь поступила в Щукинское училище.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
86.47
0.28 100.50
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:18
Огонь охватил 1,8 тысячи «квадратов»: в Подмосковье загорелся склад с пластиком
7:03
Черные кредиторы наращивают онлайн-активность
6:49
«Нужно больше ракет!» — раскрыты планы ЕС по вооружению Украины
6:38
Тренд или пустышка? Что на самом деле дает никотиновая кислота для волос
6:24
Смертельная мода: участились случаи ДТП с подростками на питбайках
6:10
Российские саперы освобождают маршруты. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Вернулась в Гнесинку: Люся Чеботина решила научиться петь
«Ем все, что умещается в ладошку»: Станислав Дужников раскрыл секрет похудения
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео