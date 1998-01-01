Видео: Пожар в торговом центре в Дагестане устранен

В городе Кизляре Республики Дагестан выясняют причины пожара, который произошел в пятницу, 1 февраля. В ходе происшествия полностью сгорели два торговых центра и несколько расположенных рядом магазинов. Огонь охватил полторы тысячи квадратных метров. Из-за плотной застройки пламя быстро перебросилось на соседние постройки. Возгорание произошло рано утром, когда торговые центры еще были закрыты. Предприниматели пытались вынести свой товар из горящих помещений и чуть не попали в огненную ловушку.

В ходе происшествия никто не пострадал. К этой минуте пожар локализован. Спасатели проливают сгоревшие конструкции. По предварительным данным, огонь возник в техническом помещении одного из торговых центров.

Ранее Пятый канал показал видео, на котором запечатлены последствия серьезного пожара в Дагестане.