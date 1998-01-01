Видео: поражающие последствия мощного пожара в двух ТЦ в Дагестане

В распоряжении Пятого канала оказалось видео, на котором запечатлены последствия серьезного пожара в Дагестане. В городе Кизляр утром 1 февраля полыхали два торговых центра и несколько небольших магазинов поблизости.

На записи люди выносят из погоревшего здания плазменные телевизоры. Вероятнее всего, здесь находился магазин бытовой техники, и теперь владельцы и их помощники пытаются спасти то, что не пострадало при пожаре.

В кадре сгоревшие торговые центры – на одном из останков фасада здания сохранилась надпись «Союз», что соответствует названию одного из ТЦ. Видно, что информация о полном выгорании зданий верна – от построек остались только металлические каркасы. Земля у фасадов завалена обуглившимися фрагментами, которые уже не поддаются идентификации. В воздухе повис темный дым.

Как сообщал ранее Пятый канал, возгорание произошло около 7:30 утра в пятницу, 1 февраля. Распространение огня началось с крыши ТЦ «Планета Люкс», затем перекинулось на соседний торговый центр. По одному из предположений, пожар мог начаться из-за неисправной проводки.