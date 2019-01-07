«Я оказался тугим»: Влад Соколовский публично раскаялся в изменах Дакоте — видео

, 13:09 Видео 154

Певец записал откровенные видео в Instagram.

Фото, видео: Instagram @vs20

Певец Влад Соколовский выложил в Instagram несколько видео, на которых он раскаивается в изменах и расставании с Ритой Дакотой.

По словам певца, толчком к этому послужила случайная встреча с бывшей женой рэпера Гуфа и одновременно лучшей подругой Дакоты Айзой.

— Захожу в супермаркет и ловлю на себе презрительный взгляд. Она спросила меня, что же я натворил. А мне нечего ей ответить, — сказал Соколовский.

При этом артист отметил, что он понимает, что в его отношениях с экс-супругой уже ничего не изменить.

— Печально, что я оказался таким тугим, — признался Влад Соколовский.

Такое откровенное обращение к поклонникам вызвало среди них настоящую «бурю».

— Мда, страдалец! К чему это все? — озадачился один из них.

— Поздно сожалеть, красавчик. Дакота найдет себе получше, — написал другой пользователь.

— Он везде показывается с новой девушкой. Показуха! — заявил еще один фанат.

Сам певец в дискуссию с подписчиками пока не вступал.

Ранее Пятый канал сообщал, что поклонники заподозрили Влада Соколовского и Риту Дакоту в воссоединении. У бывших супругов появились слишком похожие, по их мнению, фотографии с Бали.

 
 
 
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Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota)

 
 
 
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Публикация от Влад Соколовский (@vs20)

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