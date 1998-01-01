Ведущий «Модного приговора» слег с вирусом

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Известный российский модельер Денис Симачев был вынужден обратиться к помощи врачей и вызвать скорую помощь.

Фото: ВКонтакте @denissimachev_public

По России прокатилась волна ОРВИ, многие школы закрыли на карантин, больницы переполнены. Вирус одолел несколько тысяч россиян, среди которых многие звезды. Светскую жизнь на больничную койку променял известный модельер, ведущий программы «Модный приговор» Денис Симачев.

В ночь на среду, 31 января, дизайнеру стало плохо. Не выдержав, художник встал, чтобы померить давление. Увидев цифру на аппарате, ведущий не поверил своим глазам: показатель зашкаливал. Вероятно, виной такого давления стала простуда. Незадолго до этого Симачев подхватил где-то ОРВИ, которая выбила его из привычного распорядка дел. Болезнь показала себя со всех неприятных сторон, особо ударив по кишечнику. Обеспокоенные здоровьем дизайнера родные поспешили вызвать карету «скорой помощи».

Врачам удалось стабилизировать состояние пациента при помощи медикаментов. Однако ехать в больницу модельер отказался — укреплять иммунитет Симачев решил, не выходя из дома.

Ранее Пятый канал рассказал, что Оззи Осборн отменил концерты из-за болезни.

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