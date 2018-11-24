«Чуть не убила всех!»: Из-за няни детей у Акиньшиной едва не случился сердечный приступ

Популярная российская актриса Оксана Акиньшина ищет новую няню для своих детей из-за случая с черепашкой, которую звезда тайно привезла из Сирии. По словам артистки, домработница наступила на пресмыкающееся, проломив ей панцирь.

— Недавно у меня чуть не случился сердечный приступ, потому что няня наступила на мою любимую черепаху, которую я привезла из Сирии контрабандой в кармане четыре года назад. Проломила ей панцирь. Я так орала, чуть не убила всех! — рассказала Оксана журналу Hello.

Акиньшина добавила, что черепашку спасли врачи-ветеринары — ей даже наложили гипс. Теперь актриса ищет более внимательную няню для семьи, которая живет в Швейцарии. Оксана с мужем мужем Арчилом Геловани воспитывает троих детей.

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