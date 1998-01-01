«Был одарен голосом и юмором» — Анна Шатилова о таланте диктора Суслова

, 11:10 Интервью 196

Легендарный советский и российский диктор рассказала о первых шагах в профессии вместе с Евгением Сусловым.

Фото, видео: Пятый канал

Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова рассказала о таланте Евгения Суслова, с которым начинала профессиональный путь.

По ее словам, они вместе начали работать в молодежной группе на телевидении в 1962 году. Тандем сохранился на долгие годы.

— Он всегда был моим партнером, мы с ним на «Шабаловке» читали с Евгением и парады с Красной площади читали. Евгений был замечательным человеком, очень скромный, очень любил свою семью, жену, девочек, внуки потом у него были, — вспоминает Шатилова.

Анна Николаевна отметила, что коллеге абсолютно не мешало отсутствие высшего образования. Суслов был одарен голосом и чувством юмора, которое помогало снять напряжение от работы в прямом эфире.

— Женя скажет какую-то смешную фразу и снимает все напряжение. Очень жалко, что Женьки не стало. Очень жаль, — сказала она.

Ранее Пятый канал рассказывал о смерти легенды отечественного телевидения — диктора Евгения Суслова.

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