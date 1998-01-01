Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова рассказала о таланте Евгения Суслова, с которым начинала профессиональный путь.
По ее словам, они вместе начали работать в молодежной группе на телевидении в 1962 году. Тандем сохранился на долгие годы.
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Анна Николаевна отметила, что коллеге абсолютно не мешало отсутствие высшего образования. Суслов был одарен голосом и чувством юмора, которое помогало снять напряжение от работы в прямом эфире.
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Ранее Пятый канал рассказывал о смерти легенды отечественного телевидения — диктора Евгения Суслова.