В День сурка, 2 февраля, на странице яйца-рекордсмена появилось новое изображение. На сей раз к расползающимся трещинам на скорлупе прибавилась шнуровка от мяча для игры в американский футбол, что недвусмысленно намекает на грандиозное спортиное событие в США — Супербоул.
Владельцы аккаунта заявили, что томительное ожидание позади.
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— Все тайное станет явным это воскресенье, во время Супербоула, — гласит подпись к публикации.
На картине отмечена ссылка на сервис для трансляций Hulu, который также будет показывать самое главное спортивное событие в США — финал лиги американского футбола, который пройдет в Атланте 3 февраля. Во время Супербоула показывают самую дорогую рекламу в мире.
Ранее Пятый канал рассказывал о победителе Супербоула-2018.