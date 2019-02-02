В День сурка, 2 февраля, на странице яйца-рекордсмена появилось новое изображение. На сей раз к расползающимся трещинам на скорлупе прибавилась шнуровка от мяча для игры в американский футбол, что недвусмысленно намекает на грандиозное спортиное событие в США — Супербоул.

Владельцы аккаунта заявили, что томительное ожидание позади.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EGG GANG 🌍 (@world_record_egg) 1 Фев 2019 в 4:24 PST

— Все тайное станет явным это воскресенье, во время Супербоула, — гласит подпись к публикации.

На картине отмечена ссылка на сервис для трансляций Hulu, который также будет показывать самое главное спортивное событие в США — финал лиги американского футбола, который пройдет в Атланте 3 февраля. Во время Супербоула показывают самую дорогую рекламу в мире.

Ранее Пятый канал рассказывал о победителе Супербоула-2018.