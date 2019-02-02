Стало ясно, зачем пользователям Instagram подсунули яйцо — фото

, 12:56 Фото 126

Владельцы страницы-рекордсмена ловко прорекламировали сервис для просмотра самого популярного спортивного события в США.

Фото, видео: www.globallookpress.com, instagram @world_record_egg, Пятый канал

В День сурка, 2 февраля, на странице яйца-рекордсмена появилось новое изображение. На сей раз к расползающимся трещинам на скорлупе прибавилась шнуровка от мяча для игры в американский футбол, что недвусмысленно намекает на грандиозное спортиное событие в США — Супербоул.

Владельцы аккаунта заявили, что томительное ожидание позади.

 
 
 
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Публикация от EGG GANG 🌍 (@world_record_egg)

— Все тайное станет явным это воскресенье, во время Супербоула, — гласит подпись к публикации.

На картине отмечена ссылка на сервис для трансляций Hulu, который также будет показывать самое главное спортивное событие в США — финал лиги американского футбола, который пройдет в Атланте 3 февраля. Во время Супербоула показывают самую дорогую рекламу в мире.

Ранее Пятый канал рассказывал о победителе Супербоула-2018.

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