Умерла «беременная» от Киркорова фанатка

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Убежденная в том, что ждет тройню от короля российской поп-музыки, женщина скончалась от инсульта.

Фото: Instagram @fkirkorov

Женщина, заявлявшая о беременности от Филиппа Киркорова, умерла. Об этом стало известно в субботу, 2 февраля.

Светлана Сафиева ушла из жизни в 52 года от инсульта. Прославилась на всю страну Сафиева после участия в ток-шоу Андрея Малахова — женщина пришла на съемки программы, заявив, что скоро родит тройняшек. Отцом она назвала Филиппа Киркорова.

Несмотря на то, что проведенный по просьбе Малахова сеанс УЗИ показал отсутствие беременности (большой живот оказался всего лишь так называемым «жировым фартуком»), Светлана продолжала настаивать на своей версии. Как оказалось позже, несколько лет назад Сафиева потеряла мужа, после чего у нее выявились некоторые проблемы с психикой, сообщает издание «Дни.ру».

Самому королю российской эстрады тем временем приписывают роман с Ани Лорак.

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