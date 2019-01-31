Внук Аллы Пугачевой попросил у фанатов денег и предложил стать сопродюсерами

Внук Аллы Пугачевой, знаменитый российский музыкант Никита Пресняков попросил фанатов оказать ему материальную поддержку при записи песни и съемок клипа в Лос-Анджелесе, сообщают «Известия». В своем Instagram певец разместил пост, где рассказал о дальнейших планах. Вместе со своей командой артист участвует в «Хит Фандинге», где ему необходима помощь поклонников.
Пресняков отметил, что финансовые вложения подписчикам вернутся в качестве прибыли.
— У каждого из вас появился уникальный шанс стать сопродюсером нашей песни To Stay и получить процент прибыли от нашей музыки, — объяснил певец.
Артист рассказал, что помощь фанатов поможет группе достичь запредельных высот и прославиться на весь мир.
— Если мы все вместе объединимся и соберем нужную сумму, то у нашей песни появится шанс заявить о себе во всем мире! — написал музыкант.
Внук Пугачевой пояснил, что Мultiverseband попала в чарт американского лейбла-платформы Younk и должна собрать максимальное количество средств, чтобы записать релиз в Лос-Анджелесе.
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Дочитай до конца по-братски! У каждого из вас появился уникальный шанс стать со-продюсером нашей песни «To Stay» и получить % прибыли от нашей музыки! Мы попали в чарт американского лейбла-платформы Younk и участвуем в Хит Фандинге! Его цель — собрать минимальное количество вложений, которых хватит на запись релиза и видео в Лос Анджелесе! С настоящими профессионалами! Если мы все вместе объединимся и соберем нужную сумму, то у нашей песни появится шанс заявить о себе во всем мире! Стать частью команды менеджеров и продюсеров очень просто. Переходите по ссылке ниже, регайтесь, получайте бонусы в Баунти программе, поддерживайте музыкантов, которые этого заслуживают, и зарабатывайте на этом! И еще что самое приятное — вы можете как оплатить, так и заработать Янк баксы, слушая музыку на платформе через Баунти программу! Слушаешь музыку и получаешь деньги — мечта! =) Хит Фандинг длится всего 3 дня, поэтому мы очень переживаем и хотим выиграть! Поддержите наш трек и мы обещаем, что мы выложимся по максимуму! Такая возможность бывает редко, и мы готовы испытать удачу! ❤️ССЫЛКУ Я ОСТАВИЛ В ШАПКЕ ПРОФИЛЯ! ❤️ P. S. Редко прошу поддержки, но тут я очень на вас надеюсь! #younk #multiverse
К сожалению, просьба артиста не вызвала отклик в душе поклонников. Многие пользователи возмутились, а кто-то даже обвинил Преснякова в вымогательстве.
— У таких стыда нет. Все продано.
— У бабки попроси или у матери с отцом.
— А давайте все друг другу помогать. Мне вот на тачку не хватает пару лямов. Скиньтесь мне на карту, как куплю, я вас покатаю.
— Крохоборы не перевелись.
— Не давайте ему никто. Надо денег — пусть идет и зарабатывает. Сам, — заметили комментаторы.
Ранее Пятый канал рассказал, как Никита Пресняков зарабатывает на жизнь.