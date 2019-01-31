Внук Аллы Пугачевой попросил у фанатов денег и предложил стать сопродюсерами

Внук Аллы Пугачевой, знаменитый российский музыкант Никита Пресняков попросил фанатов оказать ему материальную поддержку при записи песни и съемок клипа в Лос-Анджелесе, сообщают «Известия». В своем Instagram певец разместил пост, где рассказал о дальнейших планах. Вместе со своей командой артист участвует в «Хит Фандинге», где ему необходима помощь поклонников.

Пресняков отметил, что финансовые вложения подписчикам вернутся в качестве прибыли.

— У каждого из вас появился уникальный шанс стать сопродюсером нашей песни To Stay и получить процент прибыли от нашей музыки, — объяснил певец.

Артист рассказал, что помощь фанатов поможет группе достичь запредельных высот и прославиться на весь мир.

— Если мы все вместе объединимся и соберем нужную сумму, то у нашей песни появится шанс заявить о себе во всем мире! — написал музыкант.

Внук Пугачевой пояснил, что Мultiverseband попала в чарт американского лейбла-платформы Younk и должна собрать максимальное количество средств, чтобы записать релиз в Лос-Анджелесе.

К сожалению, просьба артиста не вызвала отклик в душе поклонников. Многие пользователи возмутились, а кто-то даже обвинил Преснякова в вымогательстве.

— У таких стыда нет. Все продано.

— У бабки попроси или у матери с отцом.

— А давайте все друг другу помогать. Мне вот на тачку не хватает пару лямов. Скиньтесь мне на карту, как куплю, я вас покатаю.

— Крохоборы не перевелись.

— Не давайте ему никто. Надо денег — пусть идет и зарабатывает. Сам, — заметили комментаторы.

Ранее Пятый канал рассказал, как Никита Пресняков зарабатывает на жизнь.