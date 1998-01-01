«Дай бог получится»: Никита Пресняков рассказал, как зарабатывает на жизнь

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Внук Аллы Пугачевой поделился с подписчиками в соцсетях информацией о том, откуда берет деньги на жизнь.

Фото, видео: Instagram @npresnyakov

Внук Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита рассказал о том, как зарабатывает на жизнь. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос одного из своих подписчиков в Instagram.

Молодой человек женился на модели Алене Красновой. Несмотря на то, что многие ожидали от Никиты поведения типичного представителя «золотой молодежи», жить на деньги именитых родственников он не стал. Пресняков сам обеспечивает себя и супругу. Чтобы заработать на жизнь, Никита развивается сразу в нескольких направлениях.

— У меня есть профессия, я монтажер. Мы с другом создали свою продакшн-компанию. Снимаем клипы, рекламы. Монтирую я чаще, чем снимаю. Музыка мне пока особо заработка никакого не приносит. Также хожу на кастинги к фильмам. Дай бог, что-нибудь получится, — рассказал молодой человек.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Никита Пресняков недоволен возрастом своей аудитории в социальных сетях.

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