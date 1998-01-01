Коллега о дикторе Суслове: «Он был голосом парадов Побед»

Журналист, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Алла Данько назвала своего коллегу Евгения Суслова, который скончался на 81-м году жизни, одним из наиболее ярких и профессиональных телеведущих.

— Евгений Яковлевич Суслов был одним из ведущих дикторов-мужчин Центрального телевидения, одним из наиболее ярких, с необыкновенным голосом — природным, богатым. Поэтому профессионально он достиг очень хороших вершин. Был очень популярен у зрителя, — рассказала Данько Пятому каналу.

По ее словам, Суслов пришел на телевидение в 1962 году, пройдя конкурс.

— Он был голосом парадов Победы. За кадром комментировал все, что происходило на Красной площади, — сказала она.

Помимо выпусков новостей, Суслов вел такую знаменитую телепередачу как «Голубой огонек», многие концерты самых популярных эстрадных исполнителей, например, знаменитый последний, юбилейный концерт великой Клавдии Шульженко.

Данько добавила, что Суслов был очень хорошим партнером в кадре: «надежным, без всякого менторства, высокомерия, который поддерживал по-настоящему».

Как ранее сообщал Пятый канал, другая коллега Суслова — Анна Шатилова рассказала, что «он был одарен голосом и юмором».