Госдеп США прокомментировал решение России о приостановке участия в ДРСМД

Государственный департамент США отреагировал на слова российского президента Владимира Путина о том, что Москва вслед за Вашингтоном приостанавливает участие в ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — прим. ред.), сообщает ТАСС.
Соединенные Штаты сохранят за собой право отозвать ноту о выходе из договора в течение шести месяцев в случае, если Россия вернется к полному и проверяемому соблюдению условий.
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В американском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что Вашингтон имеет в виду под возвращением Москвы к соблюдению договора.
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В ведомстве подчеркнули, что это последняя возможность для РФ вернуться к соблюдению условий договора и спасение ДРСМД полностью зависит от дальнейших решений Москвы.
Ранее Пятый канал сообщал, что Госдеп США направил МИД РФ ноту о приостановке участия в ДРСМД. Российские дипломаты подчеркнули, что тем самым они окончательно нанесли «сокрушительный удар» по системе контроля над вооружением.