Госдеп США прокомментировал решение России о приостановке участия в ДРСМД

Государственный департамент США отреагировал на слова российского президента Владимира Путина о том, что Москва вслед за Вашингтоном приостанавливает участие в ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — прим. ред.), сообщает ТАСС.

Соединенные Штаты сохранят за собой право отозвать ноту о выходе из договора в течение шести месяцев в случае, если Россия вернется к полному и проверяемому соблюдению условий.

— Однако в случае, если такое изменение поведения со стороны России не произойдет, наше решение о выходе из договора останется в силе, и договор прекратит свое действие , — сообщил агентству представитель Госдепартамента.

В американском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что Вашингтон имеет в виду под возвращением Москвы к соблюдению договора.

— Только полное и подлежащее проверке уничтожение российских ракет 9М729, пусковых установок и сопутствующего оборудования будет означать прекращение нарушения со стороны России , — сообщили в Госдепе.

В ведомстве подчеркнули, что это последняя возможность для РФ вернуться к соблюдению условий договора и спасение ДРСМД полностью зависит от дальнейших решений Москвы.

Ранее Пятый канал сообщал, что Госдеп США направил МИД РФ ноту о приостановке участия в ДРСМД. Российские дипломаты подчеркнули, что тем самым они окончательно нанесли «сокрушительный удар» по системе контроля над вооружением.