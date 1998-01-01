Госдеп США прокомментировал решение России о приостановке участия в ДРСМД

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Американское внешнеполитическое ведомство отреагировало на заявление Владимира Путина.

Фото: www.globallookpress.com

Государственный департамент США отреагировал на слова российского президента Владимира Путина о том, что Москва вслед за Вашингтоном приостанавливает участие в ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — прим. ред.), сообщает ТАСС.

Соединенные Штаты сохранят за собой право отозвать ноту о выходе из договора в течение шести месяцев в случае, если Россия вернется к полному и проверяемому соблюдению условий.

— Однако в случае, если такое изменение поведения со стороны России не произойдет, наше решение о выходе из договора останется в силе, и договор прекратит свое действие, — сообщил агентству представитель Госдепартамента.

В американском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что Вашингтон имеет в виду под возвращением Москвы к соблюдению договора.

— Только полное и подлежащее проверке уничтожение российских ракет 9М729, пусковых установок и сопутствующего оборудования будет означать прекращение нарушения со стороны России, — сообщили в Госдепе.

В ведомстве подчеркнули, что это последняя возможность для РФ вернуться к соблюдению условий договора и спасение ДРСМД полностью зависит от дальнейших решений Москвы.

Ранее Пятый канал сообщал, что Госдеп США направил МИД РФ ноту о приостановке участия в ДРСМД. Российские дипломаты подчеркнули, что тем самым они окончательно нанесли «сокрушительный удар» по системе контроля над вооружением.

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