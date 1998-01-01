Госдеп США направил МИД РФ ноту о приостановке участия в ДРСМД

Американское внешнеполитическое ведомство в субботу, 2 февраля, направило в МИД РФ ноту, в которой заявляется о приостановке участи США в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в официальном заявлении российского дипведомства.

Дипломаты подчеркнули, что американцы после этого приступают к разработке, производству и развертыванию запрещенных договором ракет, тем самым нанося «сокрушительный удар» по системе контроля над вооружением, которая кропотливо создавалась десятилетиями.

— Россия сделала максимум возможного для спасения Договора. Мы многократно пытались вывести американцев на профессиональный разговор, предлагали конкретные инициативы в интересах поиска развязок для урегулирования взаимных претензий. Проявляя добрую волю, пошли на беспрецедентные меры транспарентности, выходящие за рамки требований данного соглашения, — говорится в заявлении.

Однако США все эти усилия проигнорировали и блокировали, так как штатами было изначально принято решение целенаправленно идти в сторону разрушения ДРСМД.

Ранее Пятый канал сообщал, что Минобороны опубликовало фотографию и информацию о заводе в Тусоне, на котором с лета 2017 года американцами производятся ракеты, запрещенные ДРСМД.