Неугомонные портнихи «отправили» Елизавету II спать на диван в комнату слуг

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Монаршей особе пришлось провести ночь не в своих королевских покоях.

Фото: www.globallookpress.com

Королева Великобритании Елизавета II была вынуждена оставить свои королевские покои и отправиться спать на диван в комнату слуг. Об этом сообщает издание Daily Mail, которое уточняет, что инцидент произошел несколько лет назад в официальной королевской резиденции в Эдинбурге.

Издание пишет, что монархиня не могла уснуть, так как за стенкой выясняли отношения две работницы резиденции, занимающиеся пошивом одежды, Пегги Хот и Мэй Прентис. Портнихи ругались настолько громко, что Елизавета II, взяв одеяло и подушку, отправилась в комнату прислуги на другой этаж и обустроилась там. При этом она сказала: «Мне нужно немного отдохнуть». Отмечается, что королева ни слова не сказала помощницам.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что внук королевы принц Гарри публично унизил актрису Хелен Миррен.

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