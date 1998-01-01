Неугомонные портнихи «отправили» Елизавету II спать на диван в комнату слуг

Королева Великобритании Елизавета II была вынуждена оставить свои королевские покои и отправиться спать на диван в комнату слуг. Об этом сообщает издание Daily Mail, которое уточняет, что инцидент произошел несколько лет назад в официальной королевской резиденции в Эдинбурге.

Издание пишет, что монархиня не могла уснуть, так как за стенкой выясняли отношения две работницы резиденции, занимающиеся пошивом одежды, Пегги Хот и Мэй Прентис. Портнихи ругались настолько громко, что Елизавета II, взяв одеяло и подушку, отправилась в комнату прислуги на другой этаж и обустроилась там. При этом она сказала: «Мне нужно немного отдохнуть». Отмечается, что королева ни слова не сказала помощницам.

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