Видео: В Южно-Сахалинске начали проверку из-за видео, где грязный снег засыпают чистым

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В сети оказались кадры, на которых рабочие засыпали грязный снег чистым у стелы на въезде в город.

Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, YouTube @Экстрим Сахалин

Власти города Южно-Сахалинск инициировали проверку после публикации видео, на кадрах которого рабочие засыпают чистым снегом грязный на участке при въезде в населенный пункт со стороны аэропорта, сообщает РИА Новости.

— По данному факту был произведен осмотр территории. Факты подтвердились. Проводится проверка, — заявил ведущий советник отдела контроля за благоустройством и содержанием территории департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска Антон Полинтов.

Местные жители предположили, что работы проводились в рамках подготовки к предстоящим международным играм «Дети Азии».

— В зимний период это нормальная практика вне зависимости от того, принимаем ли мы крупные мероприятия в городе или нет. Но ситуация на видео абсурдна, и еще абсурднее предположить, что это могло быть чье-то распоряжение от надзорных служб. Уверен, что авторство инициативы будет установлено, — подчеркнул Полинтов.

По данным мэрии Южно-Сахалинска, указанный район обслуживает компания субподряда и, если факт выгрузки снега будет подтвержден — им будет грозить штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее Пятый канал сообщал, что эстафета огня первых зимних игр «Дети Азии» прибыла на Курилы. Соревнования пройдут с 8 по 17 февраля в Южно-Сахалинске.

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