Видео: В Южно-Сахалинске начали проверку из-за видео, где грязный снег засыпают чистым

Власти города Южно-Сахалинск инициировали проверку после публикации видео, на кадрах которого рабочие засыпают чистым снегом грязный на участке при въезде в населенный пункт со стороны аэропорта, сообщает РИА Новости.
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Местные жители предположили, что работы проводились в рамках подготовки к предстоящим международным играм «Дети Азии».
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По данным мэрии Южно-Сахалинска, указанный район обслуживает компания субподряда и, если факт выгрузки снега будет подтвержден — им будет грозить штраф до 50 тысяч рублей.
Ранее Пятый канал сообщал, что эстафета огня первых зимних игр «Дети Азии» прибыла на Курилы. Соревнования пройдут с 8 по 17 февраля в Южно-Сахалинске.