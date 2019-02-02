Звезда сериала «Физрук» Даниил Вахрушев госпитализирован

Актер театра и кино Даниил Вахрушев, известный по своим ролям в телесериалах «Физрук» и «Закон каменных джунглей», госпитализирован в одну из клиник Москвы. Медики подозревают у актера отравление. Как сообщает MK.RU, артист подорвал здоровье за праздничным столом.

Недомогание Вахрушев почувствовал вечером 1 февраля, как только вернулся от друга. Сначала актер все списал на простую слабость, понадеявшись, что самочувствие скоро наладится. Однако этого не произошло — кинозвезде пришлось вызвать карету «скорой помощи» и по настоянию врачей лечь в больницу.

Артист считает, что поводом к резкому недомоганию могло стать некачественное шампанское. Специалисты также не исключают, что Даниил съел что-то не то за праздничным столом. Сколько времени звезда проведет под присмотром врачей, пока неизвестно.

Ранее Пятый канал сообщал, что ведущий «Модного приговора» слег с вирусом.