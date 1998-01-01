В сети проведали о пылком романе принца Уильяма до встречи с Кейт Миддлтон

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Незадолго до знакомства со своей будущей женой принц был влюблен в с экс-главу PR-департамента Gucci Арабеллой Масгрейв.

Фото: www.globallookpress.com

Вопросы личной жизни всех членов королевской семьи не перестают волновать любопытных фанатов. Наконец-то пытливой публике стало известно, кем был увлечен принц Уильям до встречи со своей будущей женой. Оказалось, молодой человек был страстно влюблен в экс-главу PR-департамента Gucci Арабеллу Масгрейв.

За встречами с 18-летней красавицей герцог Кембриджский проводил все свободное время. О его романе знали все приближенные принца, в том числе биограф королевской семьи Кэти Николл, которая подтвердила их связь. Более того, принц Уэльский Чарльз даже благословлял молодых, однако, вопреки общим ожиданиям, отношения надолго не затянулись.

Уильяму пришлось уехать в престижный Итонский колледж — между ним и его возлюбленной встали сотни километров. Поначалу герцог Кембриджский очень скучал и хотел бросить университет ради своей избранницы. Однако со временем боль утихла, и он встретил Кейт Миддлтон, которая в 2011 году стала его женой. Супружеская пара обзавелась многомиллионной армией фанатов, которая следит за их отношениями со всех уголков земли.

Ранее Пятый канал сообщал, что поклонники Кейт Миддлтон «вычислили» пол четвертого ребенка герцогини.

В сети проведали о пылком романе принца Уильяма до встречи с Кейт Миддлтон

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