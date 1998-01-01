Названы лучшие автомобили для путешествий

, 11:00 Фото 69

Проанализировав характеристики машин, представленных на туристической ярмарке в Дрездене, эксперты издания SpeedMe выбрали пять лучших.

Фото: tarantas.news

Автоэксперты издания SpeedMe выбрали пять лучших автомобилей для путешествий из всех моделей, которые были представлены на туристической ярмарке в Дрездене.

Лидером в топе стал Ford Ranger TARUK Safari Tourer. Автолюбители отметили в нем удобное расположение пассажирских сидений, которое обеспечивает великолепный обзор.

tarantas.news

Второе место в рейтинге занял автомобиль Etrusco 7400 SB, который вмещает в себя кровати, душ, телевизор и многое другое. Все эти удобства незаменимы при дальних поездках с семьей.

tarantas.news

На третьей позиции расположился Volkswagen T6 California Ocean. Эксперты отметили, что наличие поднимающейся крыши и навеса для отдыха — отличный бонус для путешественников.

tarantas.news

Четвертое место занял Challenger Cruise Edition 2. В отличие от других домов на колесах, он может работать на солнечных батареях, которые обеспечивают электроснабжение его основных функций.

tarantas.news

Пятое место досталось автомобилю Ford Ranger Wildtrak, который вместо комфорта предлагает своим пассажирам неплохую проходимость, чтобы ночевать в самых труднодоступных местах планеты. В качестве преимущества специалисты также отметили спальное место в кузове.

tarantas.news

Ранее Пятый канал сообщал о стартовой цене на Lada Vesta Sport. Автомобиль будет стоить свыше миллиона рублей, что делает его самым дорогим серийным автомобилем «АвтоВАЗа» за всю историю. 

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