Последние записи Децла в социальных сетях

Кирилл Толмацкий поделился с подписчиками в Twitter зимним пейзажем по дороге из Перми в Ижевск.

В Instagram Кирилл Толмаций опубликовал видео, которое снял из автомобиля во время поездки по России.

Один из основателей российского рэпа Децл умер во время гастролей по российским городам. Агент музыканта Дмитрий Каприелов сообщил, что сердце Кирилла Толмацкого остановилось через полчаса после концерта в Ижевске.