Видео: Семь пассажиров автобуса погибли в аварии под Калугой

До семи увеличилось число жертв аварии с детским автобусом в Калужской области, сообщили в региональном МВД.

Четверо из них – дети. Ранее сообщалось о четырех погибших.

В результате опрокидывания пассажирского транспорта, десятки взрослых и детей оказались зажаты и заблокированы в салоне. Более 30 из них потребовалась помощь медиков.

Водитель выжил и дает показания в полиции. По предварительной информации, он не справился с управлением на зимней трассе, из-за чего автобус опрокинулся в кювет.

Всего в автобусе находились 47 пассажиров, в том числе 31 ребенок. Дети ехали из поселка Ярцево в Калугу на соревнования.