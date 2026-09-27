Автобус с туристами попал в ДТП по пути на Октоберфест: есть погибшие

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 44 0

Еще несколько пассажиров получили тяжелые травмы.

Автобус с туристами попал в ДТП в Германии

Фото: www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Автобус с 35 туристами попал в серьезное ДТП на юге Германии

Туристический автобус, перевозивший группу пассажиров в Мюнхен на Октоберфест, попал в аварию на юге Германии. В результате происшествия погибли два человека, еще несколько получили тяжелые травмы. Об этом сообщило издание Bild.

Авария произошла на трассе А96 в районе Бухлоэ. По предварительным данным, автобус, зарегистрированный в Италии, по неизвестной причине потерял управление, съехал с дороги в кювет и перевернулся.

В момент ДТП в салоне находились 35 человек — организованная группа туристов с Филиппин, которые постоянно проживают в Италии. Один из пассажиров скончался на месте, второй умер в больнице. Не менее восьми человек получили тяжелые травмы.

После аварии движение по трассе перекрыли в обоих направлениях. Прокуратура привлекла экспертов для установления причин произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на севере Москвы произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Авария случилась вечером на Ленинградском шоссе. В результате столкновения пострадали четыре человека, среди них двое детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.34
-0.57 95.87
-1.02
На деньги и любовь: лунный календарь маникюра на октябрь 2026 для знаков...

Последние новости

20:20
«Вариантов выжить не было»: охотник застрелил грибника в Прикамье
20:05
Пять мужчин задержали после инцидента у базы Фэрфорд в Британии
19:49
Минобороны РФ: «Герани» отправили украинскую армию в «цифровой детокс»
19:35
«Кто разрешил мне иметь дочь?» — певица Рианна поделилась семейным видео
19:20
Швейцарцы отказались заковать нейтралитет в конституцию, но МИД не согласен
19:05
Автобус с туристами попал в ДТП по пути на Октоберфест: есть погибшие

Сейчас читают

Товары одной категории россияне скупают на маркетплейсах
«Моя мечта сбылась»: стало известно, как прошли последние часы жизни Соседова
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение
Два фото: звезду 1980-х Женю Герасимову теперь не узнать

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен