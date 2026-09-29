«Вышло из-под контроля»: одноклассники изнасиловали 16-летнего подростка в автобусе

CNN: одноклассники изнасиловали 16-летнего подростка в автобусе

Одноклассники изнасиловали 16-летнего подростка в автобусе, когда футбольная команда возвращалась с турнира. Об этом сообщил CNN.

Подросток учится в школе Liceo Naval Almirante Guise, находящейся в ведении Военно-морских сил Перу. Большинство ее учащихся — дети морских офицеров.

Первоначально власти задержали десять подростков. Суд в Лиме постановил поместить шестерых из них в исправительное учреждение для несовершеннолетних на четыре месяца до судебного разбирательства.

Военно-морские силы Перу сообщили об отстранении нескольких сотрудников и представителей администрации на период расследования. Там также заявили, что «категорически отвергают любой акт насилия, жестокого обращения или нарушения неприкосновенности личности всех студентов».

Отец одного из задержанных в беседе с местными журналистами заявил, что подростки якобы играли в автобусе, после чего ситуация «вышла из-под контроля». При этом мужчина признал, что виновным «придется заплатить».

Мать потерпевшего в интервью перуанскому телеканалу Panamericana призвала добиться справедливости «без ненависти или мести». Она подчеркнула, что произошедшее, по ее мнению, нельзя считать шуткой или обычной физической агрессией.

Адвокат семьи подростка Хорхе Петроцци сообщил, что в случае признания виновными обвиняемым может грозить от шести до восьми лет лишения свободы. Защитник также намерен добиваться привлечения к ответственности других лиц, которые могли быть причастны к произошедшему, в том числе взрослых, находившихся рядом и не предотвративших предполагаемое нападение.

В самой школе заявили, что необходимые меры были приняты «незамедлительно», а администрация сотрудничает со следствием. При установлении ответственности учебное заведение пообещало применить дисциплинарные меры.

Случай получил особое внимание на фоне увеличения числа сообщений о сексуальном насилии среди учащихся в Перу. По данным Министерства образования страны, за первые восемь месяцев 2026 года зарегистрировали 1198 таких обращений против 885 за аналогичный период прошлого года — рост составил 35%. К этой категории относятся в том числе домогательства, нежелательные прикосновения, действия сексуального характера и изнасилования.

Министр образования Перу Хосе Антонио Чанг сообщил, что за последние два года в Liceo Naval Almirante Guise зарегистрировали 50 случаев насилия между учащимися. Из них 12 были связаны с предполагаемыми сексуальными домогательствами, неподобающими прикосновениями или нападениями.

Президент Перу Кейко Фухимори потребовала провести тщательное и быстрое расследование и призвала привлечь виновных к ответственности по закону.

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