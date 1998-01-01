Эвелина Бледанс хочет принять ванну с Брэдом Питтом

Звезда российских фильмов и сериалов Эвелина Бледанс вновь огорошила публику. Поклонники актрисы уже долгое время следят за ее личной жизнью, надеясь, что звезда скоро снова предстанет в роли невесты. Однако, как сообщает Teleprogramma.pro, выходить замуж артистка вовсе не планирует. Как ни странно, в вопросах личной жизни Бледанс придерживается советов некой колдуньи, которая предположила, что новый штамп в паспорте навредит российской актрисе.

Сама кинозвезда во всем согласна со своей прорицательницей. Она считает себя «охотником», который не создан для семейных отношений. Артистка честно призналась, что теряет всякий интерес к мужчинам, как только добивается их расположения.

Однако это не все сюрпризы, которые ждали фанатов в откровенном интервью. Когда у звезды спросили, с кем она мечтает принять ванну, она не задумываясь ответила: с Брэдом Питтом, — а поклонники так надеялись услышать имя будущего жениха. Порадовать публику снова не получилось, зато Бледанс не на шутку разошлась в своих фантазиях.

— Можно добавить еще эфирных масел, немного соли Мертвого моря и лепестков роз, но главный компонент — Питт, — цитирует теледиву Starhit.

Ранее Пятый канал сообщал, что тяжелобольная сестра Эвелины Бледанс вышла из тюрьмы и просит знаменитую родственницу помочь ей и позаботиться о ее ребенке.