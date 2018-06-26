Нездоровая сестра Эвелины Бледанс вышла из тюрьмы и просит о помощи

Тяжелобольная сестра Эвелины Бледанс вышла из тюрьмы и просит знаменитую родственницу помочь ей и позаботиться о ее ребенке. На контакт актриса и телеведущая выходить не захотела, поэтому семейные дрязги Диана Бледанс решила осветить в эфире федерального канала.

На ток-шоу Диана рассказала, что недавно вышла из мест лишения свободы, в которых, по словам женщины, она оказалась совершенно несправедливо. Наказание Бледанс отбывала за контрабанду сильнодействующих медицинских препаратов.

— Когда я проходила границу, эти препараты в количестве двух пластинок были у меня в сумке. У меня их изъяли и открыли уголовное дело. Я себе их купила, у меня постоянные боли, — пожаловалась Диана гостям студии.

Боли преследуют женщину, по ее словам, из-за цирроза печени. Бывшая заключенная утверждает, что стоит в очереди на пересадку, но может не дождаться и умереть в любой момент. При этом лечащий врач Дианы, который также принимал участие в съемках программы, слова своей пациентки не подтверждает. Медик рассказал, что у Дианы Бледанс действительно есть проблемы со здоровьем, но угрозы для жизни они не несут. Правда, его подопечная отчего-то игнорирует необходимость лечения.

Как подчеркнула Диана, она боится, что после ее скоропостижной кончины будет некому присмотреть за ее дочерью Даниэлой, поэтому очень хотела бы, чтобы под крыло девочку взяла именитая сестра. Хотя «девочкой» Даниэлу назвать сложно — в студии к маме присоединилась весьма взрослая девушка, которая в ходе беседы гордо отринула помощь тети, сообщив, что уже сама нашла себе работу.

Впрочем, оказалось, что в помощи Эвелина своим родственницам не отказывала. Сама актриса не присутствовала в студии, но представляющий ее интересы близкий друг Владимир Долинский рассказал о весьма активном участии женщины в жизни Дианы и Даниэлы.

— Она говорит, что трижды устраивала вашу дочку на работу, девочка три раза увольнялась. Она ленивая, она не хочет работать. Она говорит, что помогала вам, тюками брала вещи. Она считает, что это не случайно, что вас осудили, это была система. Вы, занимаясь этим, бывали у них в доме, могли на ее нездорового ребенка напасть, — цитирует Долинского издание «Дни.ру».

Ране Пятый канал рассказывал о том, что попытка ЭКО окончилась для Эвелины Бледанс неудачей.