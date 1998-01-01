«Жалким зрелищем» назвали в РПЦ церемонию интронизации Епифания в Киеве

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По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александра Волкова, низкий уровень гостей на церемонии показывает, что никому в мировом православии не нужен раскол.

Фото: Twitter @epifaniy

Невысокий уровень гостей на церемонии интронизации главы Объединенной раскольнической церкви Украины Епифания, которая состоялась сегодня, 3 февраля, в соборе Святой Софии в Киеве, говорит об отсутствии поддержки решения Константинополя об учреждении этой церковной структуры со стороны поместных церквей, считают в РПЦ.

— Жалкое зрелище. Константинопольский патриархат остался в полном одиночестве со своей клонированной «овечкой Долли». После прошедших в Москве торжеств это одиночество воспринимается совершенно однозначно: никому в мировом православии не нужен раскол, — приводит ТАСС слова пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков.

К слову на интронизацию не явился и так называемый «почетный патриарх» Филарет.

Ранее Пятый канал сообщал, что возведение на престол главы так называемой ПЦУ Епифания прошло при пустой Софийской площади — желающих посмотреть на церемонию было не много.

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