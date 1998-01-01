Знаменитая американская группа Twenty One Pilots прибыла в Санкт-Петербург вечером 3 февраля, где их тут же встретила толпа поклонников. Уже завтра, 4 февраля, дуэт из штата Огайо в составе Тайлера Джозефа и Джоша Дана даст концерт в Ледовом дворце в рамках мирового турне под названием «The Bandito Tour».

На кадрах, оказавшихся в распоряжении Пятого канала, видно, как музыканты некоторое время общаются и фотографируются с фанатами.

Известно, что Тайлер Джозеф и Джош Дан приурочили турне к десятилетию коллектива и подготовили для поклонников новое шоу.

Группа Twenty One Pilots образовалась в 2009 году. За это время в коллективе сменилось несколько музыкантов. Сейчас Джозеф является вокалистом, а Дан играет на барабанах. Всего на счету группы шесть студийных альбомов.

Ранее Пятый канал сообщал о возможных концертах украинской певицы Анны Корсун в России.