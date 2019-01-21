Фаворитка украинского отбора на Евровидение даст концерты в России

, 7:24 Фото 24

Украинская певица Анна Корсун, известная под псевдонимом MARUV, споет для российских фанатов.

Фото: Instagram @maruvofficial

Участница украинского отбора на Евровидение певица Анна Корсун, больше известная как MARUV, даст два концерта в России. О будущих выступлениях звезда сообщила в своем Instagram, опубликовав афиши с предстоящих мероприятий.

Увидеть любимицу вживую российские фанаты смогут уже этой весной. 6 апреля артистка даст концерт в Москве, а 12-го — в Санкт-Петербурге.

 
 
 
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Attention ❗️ Мой первый сольный концерт! 🎉🎉🎉 6 апреля в 20:00 @izvestiya_hall Будет Hot! 🔥🔥🔥 #maruv #drunkgroove #focusonme #blackwater #foryou

Публикация от  MARUV (@maruvofficial)

Поклонники с нетерпением ждут встречи с украинской исполнительницей.

— Купили билеты, до встречи 6-го!

— Дождалась! Анна, Вы нереально крутая и не похожая ни на кого! Чумовой стиль и энергетика! Первый раз зафанатела в своем преклонном возрасте! Билеты куплены! Жду с нетерпением 6-го!

— Ждем вас 12 апреля в Питере, — поделились комментаторы.

К слову, украинской поп-диве уже прочат победу в национальном отборе на Евровидение. В этом году международный песенный конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Ранее Пятый канал сообщал, что стали известны имена ведущих «Евровидения-2019».

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