Меган Маркл намерена нарушить королевскую традицию во время родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл наняла помощницу-доулу в преддверии скорых родов. Эта женщина не имеет акушерской практики, и оказывает только информативную и психологическую поддержку.

По информации Daily Mail, эту роль возьмет на себя мать троих детей Лорен Мишкон. 40-лентяя наставница ранее уже навещала жену принца Гарри в Оксфордшире и Кенсингтонском дворце. Это стало отступлением от королевских традиций.

Она помогает герцогине готовиться к рождению первенца не только физически, но и морально. С помощью доулы, Меган учится сохранять спокойствие в условиях стресса и сосредотачиваться на позитивных мыслях.

Ранее Пятый канал сообщал, что сталкеры и извращенцы атакуют «секретную» резиденцию Меган Маркл.