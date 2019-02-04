Коммунальная авария в Саратовской области оставила без воды 30 тысяч человек

Тридцать тысяч жителей Энгельса в Саратовской области вторые сутки остаются без воды. Причиной стала крупная коммунальная авария.

Во время ремонтных работ не выдержала труба центральной магистрали. Из-под земли забил фонтан. Сразу несколько улиц превратились в реки. Это стало настоящим испытанием для пешеходов и автомобилистов.

В зоне отключения сейчас более ста многоквартирных и 500 частных домов. Без воды остались несколько детских садов.

Детей временно перевели в другие образовательные учреждения. Пока сотрудники водоканала пытаются устранить проблему одни жители топят снег, другие стоят в очереди — экстренные службы организовали подвоз питьевой воды. Завершить ремонтные работы коммунальщики планируют лишь к утру.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как трубу с кипятком прорвало на северо-западе Петербурга.